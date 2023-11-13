إيلون ماسك: يبدو أن أوروبا تتجه نحو حرب أهلية

مصراوي

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أوروبا تسير في اتجاه اندلاع حرب أهلية، خلال تعليقه على مقاطع فيديو للاشتباكات في المملكة المتحدة بين مواطني البلاد والمهاجرين.

وأعرب رجل الأعمال الأمريكي، عن رأيه في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، إذ قال "يبدو أن أوروبا تتجه نحو حرب أهلية".

وكذلك تصريح أحد مستخدمي الشبكات الاجتماعية بأن "المسؤولين الفاسدين في الاتحاد الأوروبي يستحقون الفوضى التي يريدونها".

وفيما سبق، أفادت وكالة "بلومبرغ" بحدوث فضيحة دبلوماسية بين قادة الدول الأوروبية خلال القمة غير الرسمية في مدينة غرناطة الإسبانية، بنتيجة الخلافات حول التعامل مع تدفق المهاجرين.

وقالت بلومبرج إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وافقا على عقد لقاء غير مخطط له مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حول الهجرة.

وقالت مصادر لبلومبرج إن ذلك أثار استياء لدى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي اعتبر أن ذلك يصرف الانتباه عن المناقشات التي يجريها.

وناقشت القمة التي عقدت في مطلع أكتوبر الماضي قضية الهجرة، التي تتزايد في الفترة الأخيرة، لكنها فشلت في صياغة موقف مشترك بشأنها أيضا.