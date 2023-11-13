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BBC

4 انفجارات هائلة تهز مدينة تل أبيب بسبب صواريخ المقاومة وأنباء عن إصابات

08:22 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

صواريخ المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب أرشيفية

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مصراوي

هزت 4 انفجارات هائلة مدينة تل أبيب، بعد دفعة صاروخية استهدفت مناطق واسعة في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووفقا لمراسل قناة الجزيرة في تل أبيب، فإن هناك أنباء عن إصابات بين سكان تل أبيب نتيجة الصواريخ.

وفي الشأن ذاته، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين".

ووفقا للقناة الـ 12 الإسرائيلية: "5 اعتراضات صاروخية في دفعة صاروخية باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى".

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد تم إطلاق نحو 20 صاروخاً من قطاع غزة تجاه عسقلان، وأضرار وقعت في المباني و السيارات.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية: "نقوم بإجراء عمليات مسح مكثفة، من أجل تحديد مواقع سقوط صواريخ في منطقة تل أبيب".

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