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BBC

"يتحملون المسؤولية".. الاحتلال يهدد أهالي لبنان بسبب قصف حزب الله على الحدود

09:00 م الأحد 12 نوفمبر 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال المتحدث العسكري الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال يواصل ضرب أهداف لحزب الله والمساس بالمدنيين الإسرائيليين في دوفيف أمر خطير.

وتابع المتحدث العسكري الإسرائيلي: "الحكومة اللبنانية واللبنانيين يتحملون المسؤولية عن أفعال حزب الله

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي لديه خطة للتعامل مع الأوضاع على الحدود مع لبنان، ونركز على جبهة غزة ونعمل على جبهات متعددة، وحزب الله يدفع أثمانا باهظة مقابل كل هجوم ضدنا".

وأشار المتحدث العسكري الإسرائيلي: "قواتنا وصلت إلى مرفأ غزة في إطار استكمال عملية تطويق المدينة".

لبنان الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان حزب الله

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