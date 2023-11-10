الهلال الأحمر الفلسطيني: النازحون بمستشفيات غزة يتعرضون لإطلاق النار حالياً

مصراوي

قال مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مروان الجيلاني، اليوم الجمعة، إنه يتم استهداف المستشفيات في غزة عمدا في محاولة بائسة لإخراج الناس من القطاع.

وأكد الجيلاني أن النازحين في المستشفيات بغزة يتعرضون لإطلاق النار في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الكثير من أفراد الفرق الطبية في غزة فقدوا أقاربهم في الحرب الدائرة، داعيا إلى ضمان حماية الأطقم الطبية والمدنيين في أنحاء قطاع غزة.

ولفت إلى أن ما تلقته منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني من مساعدات طبية لا يساوي ما كان يصل إلى غزة في يوم واحد قبل الحرب، موضحا أنه في حال لم تصل المساعدات إلى شمال القطاع فإن الأطفال سيموتون من الجوع والعطش والأمراض.

ودعا الجيلاني مجلس الأمن إلى العمل من أجل وقف الموت والمعاناة في غزة، وكذلك تعزيز المساعدة الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى شمال غزة دون شروط.