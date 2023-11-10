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BBC

الاحتلال يعلن مقتل جندي جديد في المعارك وسط غزة

02:23 م الجمعة 10 نوفمبر 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الرقيب يوناتان إسحق سامو 21 عامًا من ألغام تسور مقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين،متأثراً بجراحه بعد إصابته في معركة وسط قطاع غزة قبل يومين.

وسبق وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي مظلي برتبة رقيب، ليرتفع عدد قتلاه إلى 38 في معركة غزة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن جندي الاحتلال يدعى الرقيب جلعاد روزنبليت، 21 عاما، وهو مسعف قتالي في الكتيبة 52 التابعة للواء المدرع 401، من المجتمع الشمالي من الجنجار.

وتشهد قوات الاحتلال المتوغلة في شمالي قطاع غزة مقاومة عنيفة من قبل كتائب القسام وسرايا القدس وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث تتصدى للمدرعات بالقذائف المضادة للدروع والعبوات الناسفة.

كما تستهدف المشاة بواسطة أسلحة القنص والقذائف المضادة للأفراد، وسط احتدام المعارك بعد نحو أسبوعين على بدء التوغل البري.

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