مدير مكتب حقوق الإنسان المستقيل: الكل يعرف بالأمم المتحدة أن لا شيء تبقى لدولة فلسطينية

مصراوي

قال مدير مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان المستقيل كريج مخيبر، اليوم الأربعاء، إن انتهاكات إسرائيل في بلدة حوارة كشفت العجز الأممي، مشيرا إلى أن ما تم توثيقه من انتهاكات إسرائيلية ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

وأكد مخيبر في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، أن اللوبي الإسرائيلي لم يتوقف عن الضغط على المؤسسات الدولية، لافتا إلى أنه شهد ضغوطا وتحركات إسرائيلية من أجل إسكات مسؤولين أمميين.

وكشف أن حل الدولتين وهو مطلب الأمم المتحدة لم يعد واقعيا، مشددا على أن الكل يعرف في كواليس الأمم المتحدة أن لا شيء تبقى لدولة فلسطينية.

وتقدم مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك كريج مخيبر أمس الثلاثاء، باستقالته احتجاجا على تعاطي هيئات أممية مع الوضع في غزة.

وأكد على أن هيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة الأمريكية واللوبي الإسرائيلي.

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، اليوم الأربعاء، إن النساء والأطفال والرجال في غزة يتعرضون للتجويع والصدمة والقصف حتى الموت.

وأكد جريفيث على أن هناك حاجة عاجلة إلى توفير الضروريات اللازمة لإبقاء سكان غزة على قيد الحياة خاصة الماء والغذاء والوقود، مشيرا إلى أن العالم يبدو غير قادر أو غير راغب في التحرك إزاء ما يجري في غزة.

وأوضح أن الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإيصال مواد الإغاثة إلى غزة، هو موافقة الأطراف المتحاربة على وقف القتال.

ودعا جريفيث إلى احترام قواعد الحرب وتهدئة الصراع وتجنب امتداده، مشددا على أن الفشل سوف يخلف عواقب تتجاوز المنطقة.