صقر ورجوم والزواري.. طوفان القسام الذي أغرق إسرائيل

كتب- محمد صفوت:

أدخلت الفصائل الفلسطينية إسرائيل في حالة إرباك بعد الهجوم الذي شنته على دولة الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا، في عملية أطلق عليها "طوفان الأقصى" عبر خلالها مقاتلي الفصائل إلى مدن غلاف غزة واستولوا على أسلحة وعتاد عسكري إسرائيلي بعد اشتباكات أوقعوا خلالها مئات القتلى والأسرى.

الحرب المباغتة التي شنتها الفصائل الفلسطينية لم تخلوا من المفاجآت بداية من توقيت الهجوم وتنظيمه على عدة مواقع عسكرية ومستوطنات في نفس اللحظة، مرورًا بالتكتيكات المستخدمة في خداع الجانب الإسرائيلي، وصولاً إلى استخدام أسلحة جديدة لأول مرة في المعارك بين الفصائل وقوات الاحتلال.

المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إن حماس تمكنت من شن هجومها على إسرائيل، برًا وبحرًا وجوًا، مشيرًا إلى أن الوضع في بلاده لا يزال خارج نطاق السيطرة الكاملة. فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع عدد قتلى الجانب الإسرائيلي إلى 600 قتيل على الأقل وإصابة 2000 آخرين.

خلال عملية "طوفان الأقصى" كشفت الفصائل الفلسطينية عن عدد من الأسلحة الجديدة التي أدخلتها الخدمة لأول مرة، كعادتها في كافة الحروب التي شهدتها الأراضي المحتلة.

نظام الدفاع الجوي "رجوم"

وكشفت كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس، النقاب عن منظومة صاروخية جديدة حملت اسم "رجوم" وهي محلية الصنع ودخلت الخدمة لأول مرة أمس خلال عملية "طوفان الأقصى"، وهي منظومة دفاعية قصيرة المدى عيار 114 ملم، استخدمت في التمهيد الناري لعبور مقاتلي الحركة إلى الأراضي المحتلة.

وأظهرت المشاهد التي بثتها القسام، احتواء الراجمة الواحدة على نحو 15 فوهة، أي أنها يمكنها إطلاق 15 صاروخاً بشكل متتالٍ، واستخدمت عدة راجمات متجاورة للحصول على كثافة نيران كبيرة.

كحلوا عيونكم بمشاهدة منظومة الصواريخ "رجوم" التي استخدمت في التمهيد الناري لعبور الأبطال إلى الأراضي المحتلة.. #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/zVKluoCs8l — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 7, 2023

سرب "صقر"

ونشرت كتائب القسام، فيديو وصور لوحدة سرب "صقر" التابع لسلاح الجو في كتائب القسام، وهي إحدى الوحدات المقاتلة التي شاركت في العملية العسكرية "طوفان الأقصى"، وتسللت داخل الأراضي المحتلة، ونفذت عمليات اقتحام لقواعد عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وهي قوات محمولة جوًا تتنقل عن طريق مقعد يحمل فردين ترفعه في الهواء مروحة كبيرة ومظلة.

كتائب عز الدين القسام تنشر مشاهد لـ #سرب_صقر إحدى الوحدات العسكرية في #كتائب_القسام التي شاركت في عملية #طوفان_الأقصى داخل الأراضي المحتلة#قناة_الشعوب pic.twitter.com/C5xAfbdmDz — قناة الشعوب (@AlshoubTv) October 7, 2023

الطائرة الانتحارية "الزواري"

استخدمت الفصائل الفلسطينية منذ عدة أعوام طائرات مسيرة انتحارية وبعضها للاستطلاع منها "أبابيل 1" و"شهاب" التي استخدمتها في حروب سابقة ضد قوات الاحتلال.

وأدخلت الحركة خلال علمية "طوفان الأقصى" طائرة مسيرة انتحارية أطلقت عليها اسم "الزواري" وشاركت في التمهيد الناري لعبور مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى الأراضي المحتلة، وأطلقت الفصائل نحو 35 طائرة انتحارية في جميع محاور القتال.

مشاهد لطائرة "الزواري" الانتحارية التي دخلت الخدمة خلال معركة #طوفان_الأقصى وشاركت في التمهيد الناري لعبور مجـٕاهدي القســام إلى أراضينا المحتلة pic.twitter.com/FjtxXe0r6H — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 8, 2023

إسقاط قذائف من طائرات عمودية

وخلال المعارك التي اندلعت منذ أمس السبت، بثت الفصائل الفلسطينية مقاطع فيديو تظهر استهداف عناصر قوات الاحتلال بقذائف محمولة جوًا عبر إسقاطها من طائرات عمودية، إحدى القنابل أصابت دبابة من طراز "ميركافا"، أما الأخرى فسقطت بجوار 3 من الجنود الإسرائيليين.

كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية بعد استهدافها بقذيفة من طائرة عمودية ضمن معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/yUQjvwMQEM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 7, 2023

وتتواصل المعارك لليوم الثاني على التوالي، بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال، فيما أحصت السلطات الإسرائيلية مقتل نحو 600 شخص على الأقل، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 313 شخصًا.

وأعلن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل، اليوم الأحد، حالة الحرب، في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس، مما يسمح باتخاذ "خطوات عسكرية بعيدة المدى"، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.