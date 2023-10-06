بوتين يدين الهجوم على الكلية الحربية في حمص بسوريا

(د ب أ)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن تعازيه لنظيره السوري، بشار الأسد، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في مدينة حمص أمس الخميس، وراح ضحيته 89 قتيلا.

وجاء في نص برقية التعزية التي بعث بها الرئيس الروسي لنظيره السوري، ونشرت على موقع الرئاسة الروسية (الكرملين): "ندين بشدة هذه الجريمة الوحشية، التي من بين ضحاياها العديد من النساء والأطفال ونأمل أن يتلقى منظموها العقاب المستحق"، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأشار بوتين إلى "أن روسيا تعتزم مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء السوريين في مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب".

في وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة السورية، في بيان لها ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص إلى 89 شخصا منهم 31 من النساء و5 أطفال و277 مصابا.

هذا وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم الموافق 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أمس الخميس، حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وكانت طائرات مسيرة انفجرت في ساحة القادسية في مدينة حمص خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية الحربية بحمص.