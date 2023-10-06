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BBC

أنقرة تعلن تحييد 26 مسلحًا كرديًّا ردًا على استهداف قاعدة تركية في سوريا

10:51 ص الجمعة 06 أكتوبر 2023

وزارة الدفاع التركية

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(د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 26 مسلحًا كرديًا في إطار الرد على هجوم لتنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية "بي كيه كيه/ واي بي جي" على قاعدة تركية عسكرية بشمال سوريا.

وذكر بيان للوزارة أن قاعدة دابق الواقعة ضمن منطقة عملية درع الفرات، تعرضت ليلة الخميس-الجمعة لهجوم.

وأكد البيان أن قوات الجيش التركي في المنطقة "ردت بقوة على اعتداء المسلحين".

ولفت إلى أنه تم تحييد 26 مسلحًا من تنظيم "بي كيه كيه/ واي بي جي" في عملية الرد ضد أهداف مسلحة في المنطقة".

كما نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد من عملية ردها وضربها أهدافا مسلحة.

يذكر أن القوات التركية المنتشرة في شمال سوريا نفذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري المعارض، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" في المنطقة، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كيه كيه / وإي بي جي".

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وزارة الدفاع التركية حزب العمال الكردستاني الجيش التركي سوريا

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