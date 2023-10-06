أنقرة تعلن تحييد 26 مسلحًا كرديًّا ردًا على استهداف قاعدة تركية في سوريا

أنقرة تعلن تحييد 26 مسلحًا كرديًّا ردًا على استهداف قاعدة تركية في سوريا
(د ب أ)
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 26 مسلحًا كرديًا في إطار الرد على هجوم لتنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية "بي كيه كيه/ واي بي جي" على قاعدة تركية عسكرية بشمال سوريا.
وذكر بيان للوزارة أن قاعدة دابق الواقعة ضمن منطقة عملية درع الفرات، تعرضت ليلة الخميس-الجمعة لهجوم.
وأكد البيان أن قوات الجيش التركي في المنطقة "ردت بقوة على اعتداء المسلحين".
ولفت إلى أنه تم تحييد 26 مسلحًا من تنظيم "بي كيه كيه/ واي بي جي" في عملية الرد ضد أهداف مسلحة في المنطقة".
كما نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد من عملية ردها وضربها أهدافا مسلحة.
يذكر أن القوات التركية المنتشرة في شمال سوريا نفذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري المعارض، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" في المنطقة، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كيه كيه / وإي بي جي".
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