برلمان إيطاليا يوافق على إقرار ضريبة مخففة على الأرباح المفاجئة للبنوك
روما - (د ب أ):
أعطى البرلمان الإيطالي الضوء الأخضر الأخير لمرسوم يخفف من ضريبة مثيرة للجدل على الأرباح المفاجئة للبنوك وأصابت المستثمرين بفزع.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن الحكومة اليمينية بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني قد نالت دعما على خطة فرض ضريبة على الأرباح المفاجئة للبنوك، لكنها تعطيها خيارا بتجنب السداد إذا ما جنبت احتياطيات رأسمالية إضافية.
وكان تصويت البرلمان اليوم الخميس هو الخطوة الأخيرة اللازمة كي يكون التشريع ملزما.
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