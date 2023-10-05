المرصد: 27 قتيلًا جراء انفجار بمحيط الكلية الحربية في سوريا
دمشق - (د ب أ)
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 20 ضابطا من قوات النظام، بانفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص بوسط البلاد.
وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي، إن الانفجار ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة، وجرى خلال عرض تخريج دفعة من الكلية الحربية، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المشفى العسكري.
وأشار إلى أن مراسم تخريج الطلاب الضباط جرت بحضور قيادات الجيش السوري ووزير الدفاع.
وكانت صحيفة "الوطن" السورية أفادت، اليوم، بـهجوم إرهـابي بالمسيرات بعد انتهاء حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص ما "سبب أعدادا كبيرة من الإصابات".
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