النواب الليبي يبلغ الأمم المتحدة بإصدار قانون انتخاب رئيس الدولة

بنغازي- (د ب أ)

أبلغ رئيس مجلس النواب الليبي"عقيلة صالح " الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء، بإقرار مجلس النواب لقانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن عقيلة وجه كتاباً لجوتيريش أكد خلاله على وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال الموافقة بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة، وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من قبل لجنة (6+6) استناداً إلى التعديل الدستوري الثالث عشر والتوافق بين مجلسي النواب و الدولة، وفقا لوكالة الأنباء الليبية الرسمية"وال".

وبحسب بليحق، فقد طلب عقيلة في خطابه من الأمين العام للأمم المتحدة، بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لنص المادة 86 من قانون انتخاب رئيس الدولة، ونص المادة 90 من قانون انتخاب مجلس الأمة ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد.