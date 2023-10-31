بسبب حدث "قاسي جدا".. إعلام عبري: من فضلكم صلوا من أجل جنودنا

مصراوي

نقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن وسائل إعلام عبرية قولها: " من فضلكم صلوا من أجل جنودنا من فضلكم! هناك حدث صعب للغاية في قطاع غزة، مزيد من التفاصيل حالما تسمح الرقابة بذلك".

وأشار الإعلام العبري إلى أن الرقابة الإسرائيلية فرضت حظرا على النشر حول الأحداث الجارية في قطاع غزة؛ نظرا لما تواجهه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: "حدث صعب جداً في قطاع غزة، والرقابة تفرض حظر نشر".

سبق وأن أعلنت وسائل إعلام عبرية أن حدثا "قاسيا جدا" حصل خلال الاشتباكات مع عناصر المقاومة داخل غزة.

أعلنت كتائب المجاهدين ضمن عملية "طوفان الأقصى" اليوم الثلاثاء في بيان، إن عناصرها في وحدة الدفاع عن الساحل تمكنت من التصدي لعملية إبرار بحري

إذ حاولت بعض قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مناطق في شمال غرب مدينة غزة عبر البحر، لكن عناصر المقاومة أجبرتهم على الانسحاب وإفشال عملية الإبرار.

وكانت وكالة أنباء "شمس نيوز الفلسطينية نقلت اليوم الثلاثاء، عن أحد القادة الميدانيين لفصائل سرايا القدس قوله، إنه في حال أفصح قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن خسائرهم البشرية خلال اليوم، فإن حكومتهم ستسقط فورا.

سبق وأن أفادت مصادر مطلعة بمقتل 8 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات مع مقاتلي عناصر القسام في غزة

بينما نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن وزير الدفاع يوآف جالانت قوله، إن قواتهم دفعت ثمنا باهظا في اليوم الأخير جراء المواجهات في غزة، مؤكدا على أنه عازم على الاستمرار و"الانتصار".