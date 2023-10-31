جيش الاحتلال: هناك توغل وتنسيق ضربات جوية وبرية على أهداف حماس في غزة

تل أبيب - (بي بي سي)

تحدّث المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري في مؤتمر صحفي عن "توغلّ وتنسيق ضربات جوية وبرّية" على مئات الأهداف التابعة لحماس في غزّة.

كما كشف عن آخر المستجدات بخصوص الأوضاع في الحدود الشمالية مع لبنان، والتي شهدت اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وتنظيم حزب الله اللبناني في الأسابيع الأخيرة.

وقال هاجاري إنّ الطائرات الحربية دمّرت بنى تحتية تابعة لحزب الله، في غارات شنتها ليلاً.

وقال إن آلاف الإسرائيليين نزحوا من جنوب لبنان "بمبادرة منهم" بسبب ما قال إنه مخاوف "من أن يجلب حزب الله الحرب إليهم".

ونشر المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) أن الجيش تلقى أمراً بالهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة: ننطلق الآن لشن هجوم على حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة. هدفنا واحد، الانتصار.

من جانبه، تحدّث المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاغاري في مؤتمر صحفي عن "توغلّ وتنسيق ضربات جوية وبرّية" على مئات الأهداف التابعة لحماس في غزّة.