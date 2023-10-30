الخارجية الأمريكية: ندعم حل الدولتين باعتباره الحل النهائي للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

مصراوي

قالت الخارجية الأمريكية، إنها تدعم حل الدولتين باعتباره الحل النهائي للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضافت الخارجية، أننا نصحنا الإسرائيليين بوضع أهداف واقعية لعملياتهم العسكرية ومحاولة تجنب استهداف المدنيين.

وتابعت الخارجية، نحرز تقدما في مسألة ضمان تسليم إمدادات الوقود الضرورية لغزة، موضحة أنه على إسرائيل اتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين المتطرفين.

وأكملت الخارجية، أن حماس قدمت عددا من المطالب قبل السماح بإطلاق سراح الرهائن وعليها إطلاق سراحهم جميعا، مضيفة "نعي أن الآلاف من المدنيين قتلوا في غزة وبينهم أطفال وهذا بحد ذاته مأساة".

وأوضحت، أن الرئيس بايدن يعارض أي عمليات تهجير للفلسطينيين خارج قطاع غزة، مضيفة أننا ندين الأحداث المناهضة للسامية التي جرت في داغستان ونطالب السلطات الروسية بإدانة مثل هذه الأفعال.