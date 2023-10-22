إعلام إسرائيلي: اعتقال عنصر من حماس بعد 15 يومًا من تسلله للأراضي المحتلة
وكالات
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن اعتقال عنصر من حركة المقاومة الإٍسلامية "حماس" بعد 15 يومًا من تسلله لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تنفيذ عملية "طوفان الأقصى"، حسبما ذكرت "العربية".
من الناحية الأخرى، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحديثاً جديداً يفي بوجود 212 رهينة في غزة، مقارنة بتقديراته السابقة التي كانت تتحدث عن 210 رهينة، يوم أمس.
وكانتا الرهينتان الأمريكيتان، الأم وابنتها جوديث وناتالي رانان، قد تم إطلاق سراحهما يوم الجمعة.
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