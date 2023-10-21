ارتفاع عدد شهداء حزب الله اللبناني إلى 4 في يوم واحد

مصراوي

كشف حزب الله اللبناني مساء اليوم السبت عن استشهاد أحد مقاتليه، لينضم إلى ثلاثة آخرين قضوا خلال الاشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود المشتركة خلال اليوم.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق من اليوم السبت استشهاد اثنين من عناصره خلال العمليات التي ينفذها مقاتلوه ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب الجارية في قطاع غزة.

فيما سبقه إعلان جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في قصف استهدف موقع تمركزهم بمحاذاة الحدود اللبنانية.

بعدما كشف حزب الله اليوم عن قيام قواته باستهداف آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف موجهة، ما أدى إلى تدمير عربة "هامر" مدرعة ودبابة وإسقاط طواقمها بين قتلى وجرحى.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أعرب عن قلقه من محاولات حزب الله اللبناني للتصعيد؛ في سبيل جذب انتباه قوات الاحتلال من الجنوب إلى الشمال.

ومنذ بدء الحرب الجارية على قطاع غزة، استهدفت القوات التابعة لحزب الله آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين بصواريخ وقذائف موجهة، ليرد عليها جيش الاحتلال بقصف مدفعي لعدد من القرى في جنوب لبنان.