هجوم جديد يستهدف قاعدة عين الأسد في العراق

وكالات

تعرضت، مساء اليوم السبت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنباء العراقية إلى هجوم جديد.

وذكر مصدر أمني عراقي، أن "قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار تعرضت اليوم لهجوم جديد بالصواريخ".

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، استهدف، قاعدة عين الأسد بطائرة مسيرة.

وتعرضت قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، الخميس الماضي، لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ، وفق ما أكدته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

تستضيف قاعدة عين الأسد قوات أمريكية وأخرى دولية موجود بناء على دعوة من الحكومة العراقية.