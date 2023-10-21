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حماس: استمرار قصف غزة بالتزامن مع قمة القاهرة رسالة بأن الاحتلال كيان فاشي

03:00 م السبت 21 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

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مصراوي
قالت حركة حماس، إن استمرار قصف الاحتلال لقطاع غزة بالتزامن مع قمة
القاهرة للسلام رسالة بأنه كيان فاشي مارق مستهتر بالقيم والمواثيق
الدولية.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقصف على العديد من المناطق منها منطقة
السوق في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول
إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع
الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح
السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف
الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات
دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات
الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي
زراعية.

سوق مصراوى

الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس قصف غزة كيان فاشي

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