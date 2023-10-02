الكرملين: نتوقع تفاقم المتاعب لأوروبا والولايات المتحدة مع استمرار الصراع في أوكرانيا
وكالات
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، إن "تعب" الغرب من دعم أوكرانيا سيزداد بمرور الوقت، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية.
وتوقع المتحدث باسم الكرملين، اليوم الإثنين، تفاقم المتاعب لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مع استمرار الصراع في أوكرانيا.
وأوضح أن أي سياسي أوروبي يفكر في مصلحة بلاده، يتم وصفه بأنه مؤيد لروسيا في هجومها على أوكرانيا.
ولفت إلى أن أمريكا ستواصل انخراطها في الصراع الأوكراني، بالرغم من قانون التمويل في الكونجرس
ووافق الكونجرس الأمريكي، على مشروع تمويل مؤقت لا يتضمن تقديم الدعم لأوكرانيا.
وعلى الرغم من ذلك كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس الأحد، إن الجمهوريين تعهدوا بتقديم المساعدة لأوكرانيا من خلال تصويت منفصل، والدعم الأمريكي لا يمكن أن ينقطع "تحت أي ظرف من الظروف".
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