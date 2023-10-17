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BBC

جيش الاحتلال يتهم الجهاد الإسلامي بقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة

10:54 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

أفيخاي أدرعي المُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

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القاهرة - مصراوي:

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بعدم مسؤولية جيش الاحتلال عن ارتكاب مجزرة قصف مستشفى المعمداني.

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

تحدثت مصادر بقطاع غزة أن طائرة إسرائيلية شنت غارة على ساحة المستشفى في وقت تواجد فيها مئات الفلسطينيين النازحين، والذين لجأوا إليه بحثًا عن مكان آمن.

وقال أدرعي عبر حسابه على تويتر: "بعد تحليل الأنظمة العملياتية في جيش الدفاع، فقد أطلق العدو في غزة رشفة صاروخية كثيفة نحو إسرائيل مرت في محيط المستشفى المعمداني لحظة اصابته".

وأضاف: "حسب معلومات استخبارية تستند إلى عدد من المصادر المتوفرة لدينا تأكد أن تنظيم الجهاد الاسلامي مسؤول عن عملية إطلاق الصواريخ الفاشلة التي أصابت المستشفى".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد العام ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام حدادًا على شهداء مستشفى المعمداني وجميع شهداء الشعب الفلسطيني.

وأظهرت مقاطع فيديو، سيارات الإسعاف وهي تنقل الضحايا والمصابين إلى مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

اعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وإذا تم تأكيد أعداد الضحايا بالهجوم، فسيكون الهجوم الجوي الإسرائيلي الأكثر دموية في 5 حروب منذ عام 2008.

سوق مصراوى

أفيخاي أدرعي جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني

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