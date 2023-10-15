بوتين: الصراع في الشرق الأوسط هائل جدا ولا يقارن بحرب أوكرانيا

موسكو - (د ب أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع قناة روسيا 1، إن الصراع في الشرق الأوسط هائل جدا لدرجة أنه لا يمكن مقارنته بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بوتين، في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، إن "الصراع بين الغرب وروسيا، في حال حدوثه، سيكون مختلفا تماما عن العملية الخاصة." بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين "انظر إلى الشرق الأوسط. هل يبدو وكأنه عملية عسكرية خاصة؟ كيف يمكنك حتى المقارنة؟"

وقال بوتين إن روسيا تتبع في علاقاتها مع الغرب القول المأثور القديم "إذا أردت السلام، عليك أن تستعد للحرب".

وجاءت تصريحات بوتين ردا على طلب من مقدم البرنامج التلفزيوني "موسكو. الكرملين. بوتين"، للتعليق على توصية قدمتها لجنة تابعة للكونجرس الأمريكي مؤخرا لواشنطن بالاستعداد لحروب متزامنة محتملة مع روسيا والصين والتي يمكن أن تشمل استخدام الأسلحة النووية، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين "لا أعتقد أن تلك أفكار سليمة وردت على أذهان أشخاص أصحاء، لأن القول بأن الولايات المتحدة تستعد للحرب مع روسيا، حسنا... نحن جميعا نستعد للحرب لأننا نتبع مبدأ قديما معروفا".

وقال بوتين "المبدأ هو: إذا أردت السلام، عليك أن تستعد للحرب. لكننا نتصرف على افتراض أننا نريد السلام".

وأضاف بوتين أن موسكو وبكين لا تسعيان إلى إنشاء تحالف عسكري أو سياسي، على النقيض مما تجنح الدول الغربية إلى فعله.

وقال بوتين، للبرنامج التلفزيوني "موسكو. الكرملين. بوتين"، "لقد قلنا ذلك مرات عديدة: نحن لا نسعى إلى الاتحاد في واحد من التحالفات العسكرية أو السياسية، لكن الأمريكيين هم الذين يفعلون ذلك بالضبط."، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين "علاوة على ذلك، فإنهم يجبرون حلفاءهم على الحط من قدر العلاقات مع روسيا والصين".