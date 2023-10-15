في اليوم الـ 9.. صواريخ القسام تستهدف تل أبيب

غزة - (د ب أ)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، عن رشقات صاروخية باتجاه عدة مدن في إسرائيل منها تل أبيب انطلاقا من قطاع غزة.

وقالت القسام، في بلاغات عسكرية متفرقة لها، إنها قصفت تل أبيب "رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين" في غزة.

وذكرت أنها قصفت تحشدات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق موقع "مفلاسيم" وقرب قاعدة "رعيم" ومجمع "مفتاحيم" إلى جانب بلدة سديروت في جنوب إسرائيل برشقات صاروخية.

كما نشرت القسام مقطع فيديو لما قالت إنه استهداف مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي بالطائرات الانتحارية.

وأطلقت حماس في السابع من الشهر الجاري هجوما غير مسبوق تحت اسم "طوفان الأقصى" الذي أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي وأسر العشرات في غزة.

في المقابل أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة استشهد فيها أكثر من 2330 فلسطينيا وجرح آلاف آخرين جراء آلاف الغارات على أحياء سكنية ومنشآت بني تحتية.