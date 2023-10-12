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BBC

بلينكن يزور خلال أيام دول عربية بينها مصر لبحث التصعيد في غزة

08:29 م الخميس 12 أكتوبر 2023

أنتوني بلينكن

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وكالات:
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه بصدد القيام بجولة في المنطقة وزيارة دول عربية بينها السعودية ومصر، لبحث التصعيد في غزة، محذرا في الوقت ذاته من فتح جبهة قتال ثانية ضد إسرائيل، بعد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية مؤخرا.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي من إسرائيل، اليوم الخميس: "سألتقي برئيس السلطة الفلسطينية، وسأتوجه خلال الأيام المقبلة إلى الأردن والسعودية وقطر والإمارات ومصر لبحث التصعيد في غزة".
وأضاف أنه "خلال الجولة في المنطقة سأحث تلك الدول على منع الأزمة من التوسع واستخدام نفوذها مع حماس للإطلاق الفوري وغير المشروط للأسرى".

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