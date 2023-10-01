بنجلاديش تُعلن عدم توفير لقاح حمى الضنك دون موافقة الصحة العالمية

كا - (د ب أ)

ذكر وزير الصحة البنجلاديشي، زاهد مالك أمس السبت أن بنجلاديش لن توفر لقاح حمى الضنك، بدون موافقة منظمة الصحة العالمية.

وأضاف الوزير، خلال تبادل وجهات النظر مع الصحفيين في مقر إقامته في منطقة "مانيكانج" أنه لم يتم اختراع أي لقاح فعال ضد حمى الضنك حتى الآن، حسب صحيفة "نيو إيدج" التي تصدر في بنجلاديش اليوم الأحد.

وتابع الوزير أن "البحث يجرى لتطوير لقاح ضد حمى الضنك، في الكثير من الدول وتم اختراع لقاحين بالفعل. لكن لم يتم توفيرهما بسبب بعض المشكلات" موضحا أنه حتى الآن لم يثبت أي لقاح فعاليته ضد جميع الأنماط المصلية الأربعة من حمى الضنك.

و الأنماط المصلية هي مجموعات ضمن نوع واحد من الكائنات الحية الدقيقة، مثل البكتيريا أو الفيروسات، التي تشترك في هياكل سطحية مميزة.

ومن جهة أخرى، ذكرت المديرية العامة للخدمات الصحية أن 14 مريضا آخرين على الأقل توفوا بسبب حمى الضنك وتم نقل 2425 آخرين إلى المستشفيات في أنحاء البلاد في الساعات الـ24 الماضية، حتى الثامنة صباح أمس السبت.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد المرضى، المصابين بالمرض الفيروسي، الذي ينقله البعوض، الذين توفوا إلى 989 في البلاد وتم نقل مليونين وثلاثة آلاف و406 آخرين إلى المستشفيات هذا العام منذ يناير.

يذكر أن حمى الضنك، هي عدوى فيروسية لها أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وتنقل عن طريق البعوض إلى البشر، وهي شائعة في المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي. ويتعافى معظم الأشخاص من المرض، إلا أنه قد يؤدي إلى الوفاة عندما يسبب نزيفا داخليا وفشلا في وظائف الأعضاء.