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BBC

دوي انفجار قرب مقري وزارة الداخلية والبرلمان في تركيا

10:28 ص الأحد 01 أكتوبر 2023

تركيا

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وكالات

سمع دوي انفجار صباح اليوم الأحد، قرب مقري وزارة الداخلية والبرلمان في العاصمة التركية أنقرة، حسبما ذكرت العربية.

وعلى الفور عززت قوات الشرطة التركية من انتشارها في محيط البرلمان ووزارة الداخلية، وأغلقت قوات الأمن، الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان في أنقرة.

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تركيا أنقرة قوات الشرطة التركية

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