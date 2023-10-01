دوي انفجار قرب مقري وزارة الداخلية والبرلمان في تركيا

وكالات

سمع دوي انفجار صباح اليوم الأحد، قرب مقري وزارة الداخلية والبرلمان في العاصمة التركية أنقرة، حسبما ذكرت العربية.

وعلى الفور عززت قوات الشرطة التركية من انتشارها في محيط البرلمان ووزارة الداخلية، وأغلقت قوات الأمن، الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان في أنقرة.