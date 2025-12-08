تحرير 866 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة

حررت الإدارة العامة للمرور 866 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية برفع معدلات الانضباط المروري وتحقيق سيولة الحركة على الطرق.

الملصق الإلكتروني يعد عنصرًا أساسيًا في منظومة التحول الرقمي بقطاع المرور، إذ يتيح فحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، وتسجيل المخالفات إلكترونيًا بشكل موحد، بما يدعم سيادة القانون. كما يساعد في تحديد المركبات التي انتهت فترة السماح بدخولها عبر المنافذ الجمركية، والسيارات التابعة للمناطق الحرة، إضافة إلى سرعة ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها من خلال الربط الإلكتروني.

وفي سياق متصل، رفعت الأجهزة المعنية 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن جهود مواجهة الظواهر السلبية والحفاظ على السيولة المرورية.

كما تم ضبط 1009 مخالفات لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، استمرارًا للحملات التي تستهدف حماية أرواح قائدي المركبات والمارة.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تحرير 918 مخالفة ملصق إلكتروني على مستوى الجمهورية ضمن الحملات المكثفة للإدارة العامة للمرور.

