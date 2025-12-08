الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه عملات أجنبية خارج السوق المصرفي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

وقالت الوزارة إن جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن أسفرت عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها نحو 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

ضبط 16 طن دقيق مخالف ضمن حملات التموين المكثفة

في إطار حماية المستهلك وضبط الأسواق، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على المخابز السياحية والحرة والمدعمة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة والإعلان عنها.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 16 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم)، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.