جوتيريش يأمل في إجراء محادثات بشأن استئناف صادرات الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا

الأمم المتحدة - (أ ش أ)

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إنه على "اتصال مكثف" مع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمحاولة استعادة صادرات الحبوب الأوكرانية وإنعاش صادرات الأسمدة الروسية.

وقال في اجتماع حول الأمن الغذائي في الأمم المتحدة يستضيفه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، نقلت عنه شبكة "يو إس نيوز" الأمريكية: "إنني متفائل، ولكن لا يزال هناك طريق لنقطعه، إن التداعيات الأمنية والاقتصادية والمالية المعقدة تتطلب حسن النية من جميع الأطراف".