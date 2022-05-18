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الخارجية: مصر ترحب بإتمام الانتخابات الرئاسية في الصومال بنجاح

08:03 م الأربعاء 18 مايو 2022
الخارجية: مصر ترحب بإتمام الانتخابات الرئاسية في الصومال بنجاح

وزارة الخارجية المصرية

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مصر - (أ ش أ)

رحبت جمهورية مصر العربية ، اليوم الأربعاء، بإتمام الانتخابات الرئاسية في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بنجاح، يوم 15 مايو الجاري، والتي فاز بها الرئيس "حسن شيخ محمود"، بوصفها خطوة هامة على صعيد تحقيق الاستقرار في البلاد.

وأكدت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - على مواصلتها دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في الصومال وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب، وذلك من أجل تخطي الصومال لتحدياته الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في مستقبل مزدهر.

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