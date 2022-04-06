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بعد تسع سنوات من القطيعة.. تركيا تعين سفيرا لها في القاهرة

11:20 ص الأربعاء 06 أبريل 2022
بعد تسع سنوات من القطيعة.. تركيا تعين سفيرا لها في القاهرة

تركيا

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انقرة-(بي بي سي):

قررت تركيا تعيين سفير جديد في القاهرة لشغل المنصب الدبلوماسي الذي بقي شاغراً منذ ما يقرب من تسع سنوات، بحسب المصادر التركية،

ونقل موقع "ميدل إيست آي" الإخباري الذي يتخذ من لندن مقرا له، عن مسؤوليْن تركيين قولهما، إن السفير الجديد سيكون صالح موتلو شان، ممثل تركيا السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي في الفترة ما بين 2015-2020.

وقال المسؤولان إن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أبلغ شان بالفعل بهذا الدور، إذ ستسعى أنقرة الآن للحصول على تأكيد من الحكومة المصرية.

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