Masrawy logo white

إعلان

الكرملين يصف طرد دبلوماسيين روس بأنه خطوة "قصيرة النظر"

08:33 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
الكرملين يصف طرد دبلوماسيين روس بأنه خطوة "قصيرة النظر"

الكرملين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ)

انتقد الكرملين الطرد الجماعي لدبلوماسيين روس من دول أوربية ووصفه بأنه خطوة "قصيرة النظر".

وقال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف، وفقا لوكالة انباء إنترفاكس، إن "تقييد إمكانيات الاتصال الدبلوماسي والعمل الدبلوماسي في ظل الظروف الصعبة والأزمة غير المسبوقة هو خطوة قصيرة النظر".

في الوقت نفسه، أعلن بيسكوف أن روسيا ستتخذ إجراءت مضادة.

وقد تم طرد العشرات من الدبلوماسيين الروس من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والدنمارك وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وداعاً للزيوت.. قلايات بدون زيت

اعرف الاسعار
الكرملين دمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قصيرة النظر روسيا أوكرانيا حرب ألمانيا فرنسا إيطاليا
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
رمضانك مصراوي.. "الاختيار 3" الأول| 9 مسلسلات من 30 مسلسل رمضاني تتصدر تريند جوجل في 3 أيام
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا