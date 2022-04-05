الكرملين يصف طرد دبلوماسيين روس بأنه خطوة "قصيرة النظر"

موسكو - (د ب أ)

انتقد الكرملين الطرد الجماعي لدبلوماسيين روس من دول أوربية ووصفه بأنه خطوة "قصيرة النظر".

وقال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف، وفقا لوكالة انباء إنترفاكس، إن "تقييد إمكانيات الاتصال الدبلوماسي والعمل الدبلوماسي في ظل الظروف الصعبة والأزمة غير المسبوقة هو خطوة قصيرة النظر".

في الوقت نفسه، أعلن بيسكوف أن روسيا ستتخذ إجراءت مضادة.

وقد تم طرد العشرات من الدبلوماسيين الروس من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والدنمارك وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.