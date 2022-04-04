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وزيرة الخارجية البريطانية تتوجه إلى بولندا اليوم

01:32 م الإثنين 04 أبريل 2022
وزيرة الخارجية البريطانية تتوجه إلى بولندا اليوم

ليز تروس

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لندن- (د ب ا):

من المقرر أن تتوجه وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إلى بولندا اليوم الاثنين للقاء وزيري خارجية أوكرانيا وبولندا قبل عقد قمة مجموعة السبع وإجراء مباحثات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل في وقت لاحق من هذا الاسبوع، وذلك وفقا لما أعلنته الحكومة البريطانية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تراس سوف " تدعو لتنبى عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا لعرقلة الآلة الحربية التي تستخدمها ودعم أوكرانيا بما في ذلك خلال مفاوضات السلام".

كما سوف تعلن تراس عن دعم المنظمات الأوكرانية التي تعمل مع النساء والفتيات، بما في ذلك من تضررن من العنف المتعلق بالصراع في أوكرانيا.

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