الداخلية الكويتية تنفي تواجد قطع بحرية عراقية مسلحة في المياه الإقليمية

الكويت - ( د ب أ):

نفت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الجمعة صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع حول تواجد قطع بحرية عراقية مسلحة في المياه الإقليمية الكويتية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم إن قوات خفر السواحل لم تسجل أي تواجد للقطع البحرية المتداولة، مشيدة في ذات الوقت بالتعاون القائم بين قوات خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في منطقة خور عبدالله.

كان النائب في البرلمان العراقي علاء الحيدري قد اتهم قوات خفر السواحل الكويتية التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولةعن حماية السواحل والمياه الإقليمية، بالاعتداء على صيادين عراقيين في منطقة "الفاو" وتعذيبهم والتنكيل بهموالتسبب بوفاة أحدهم.

وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري خلال اجتماعه مع سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي، عن رفض واستياء دولة الكويت لتصريحات البرلماني التي "لا تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين ولا تراعي مبادئ حسن الجوار".

وأكد الظفيري "على عدم صحة هذه الادعاءات وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات خفر السواحل الكويتية".