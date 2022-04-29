الخارجية الألمانية تستدعي السفير التركي بعد الحكم على رجل الاعمال كافالا

برلين- (د ب أ):

بسبب الحكم الصادر ضد الناشط ورجل الأعمال التركي البارز عثمان كافالا، تم استدعاء السفير التركي في برلين إلى وزارة الخارجية الألمانية.

وقال متحدث باسم الوزارة إنه تم إيضاح موقف الحكومة الألمانية على نحو جلي للسفير خلال المحادثة اليوم الجمعة، مضيفا أن الحكومة الألمانية دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تسلك نفس النهج، مشيرا إلى أنه من المتوقع الآن أن تقوم دول أخرى في الاتحاد بتصرف مماثل.

يُذكر أن محكمة في إسطنبول حكمت على كافالا بالسجن مدى الحياة يوم الاثنين الماضي فيما يتعلق باحتجاجات جيزي المناهضة للحكومة عام 2013. وأدين كافالا بمحاولة الانقلاب على الحكم.

وطالبت الحكومة الألمانية بالإفراج الفوري عنه. وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أدان الحكم بشدة على لسان متحدثه، ووصفه بأنه "إشارة مدمرة للمجتمع المدني التركي ككل ووضع سيادة القانون في تركيا".