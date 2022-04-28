روسيا تدين القصف الصاروخي الإسرائيلي للعاصمة السورية

موسكو - (د ب أ):

أدانت روسيا اليوم الخميس بشدة الضربات الصاروخية الإسرائيلية على أطراف العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها اليوم: "بحسب التقارير الواردة، في ليلة 27 أبريل، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما صاروخيا على أهداف ومناطق مأهولة بالسكان.. وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل أربعة جنود سوريين وإصابة ثلاثة، وإلحاق أضرار مادية كبيرة".

وأضافت:"نؤكد على أن استمرار القصف الإسرائيلي للأراضي السورية يعد انتهاكا للمعايير الأساسية للقانون الدولي، وغير مقبول بشكل قاطع.. ندين بشدة مثل هذه التصرفات غير المسؤولة".

وأشارت إلى أن مثل هذه الهجمات غير المبررة تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية، مما يؤثر سلبا على فعالية جهود مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية.

وأكدت : "نطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الاعتداءات الشرسة والخطيرة"

كانت وكالةالأنباء الحكومية السورية (سانا) قد نقلت أمس الأربعاء عن مصدر عسكري أن أربعة جنود لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء القصف الذي شنته إسرائيل على بعض النقاط في محيط دمشق ليلة الثلاثاء/الأربعاء.

وأضاف المصدر أن القصف أسفر أيضا عن وقوع بعض الخسائر المادية.

وأفادت التقارير السورية بأن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ.