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الجزائر تحذر إسبانيا من تحويل الغاز الجزائري للمغرب وتهدد بفسخ العقد

01:09 م الخميس 28 أبريل 2022
الجزائر تحذر إسبانيا من تحويل الغاز الجزائري للمغرب وتهدد بفسخ العقد

الجزائر

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الجزائر- (بي بي سي):

أكدت وزارة الطاقة والمناجم أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالعقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الاسبان، وقد يؤدي بالتالي إلى فسخه.

وقالت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان إن التحذير جاء بعد تلقي وزير الطاقة والمناجم الجزائري أمس رسالة من نظيرته الإسبانية تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، والشروع بتنفيذ القرار اليوم أو غدا. مما يعني أن إسبانيا ستمد المغرب بالغاز الجزائري. وكانت الجزائر قد رفضت، في نهاية أكتوبر الماضي، تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يزود إسبانيا بالغاز، مرورا بالمغرب.

وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، نهاية أغسطس الماضي، بسبب ما وصف آنذاك بالأعمال العدائية من جانب المملكة، وهو قرار اعتبرته الرباط غير مبرر تماما

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