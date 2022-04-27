ألمانيا تعرب عن قلقها بعد وقف روسيا ضخ الغاز لبولندا وبلغاريا

برلين- (د ب أ):

أعربت وزارة الاقتصاد الألمانية عن "القلق" بشأن قيام روسيا بتعليق إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا.

وقالت متحدثة باسم وزير الاقتصاد روبرت هابيك، إن ألمانيا تراقب الوضع في أوروبا الشرقية عن كثب، مضيفة أنه لا يوجد ما يدعو للقلق حاليا بشأن أمن الطاقة في ألمانيا.

وأوضحت :"تدفقات الغاز مستقرة بشكل عام في هذا الوقت، لكننا قلقون من رؤية توقف للإمدادات في دولٍ أوروبية شريكة".

وسبق أن حذرت الحكومة الألمانية من تكبد الاقتصاد لأضرار جسيمة إذا تم تعليق الإمدادات الروسية، ولهذا فإنها تعارض بشدة فرض حظر على واردات الطاقة الروسية.

وقد أكدت شركة "جازبروم" الروسية تعليق ضخ الغاز لبولندا وبلغاريا، ما يعني توقف تدفق الغاز الروسي عبر خط أنابيب يامال.