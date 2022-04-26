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أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا تطورات الوضع في أوكرانيا

01:17 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا تطورات الوضع في أوكرانيا

أردوغان وبوتين

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أنقرة- (د ب أ):

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن أردوغان تأكيده أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لإحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.

وقال أردوغان إن "من مصلحة الجميع مواصلة التطور الإيجابي الذي تحقق في محادثات روسيا وأوكرانيا بمدينة إسطنبول".

وكان وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا عقدا لقاء في تركيا في مارس، إلا أنه لم يسفر عن تقارب يوقف الحرب.

وأجرى أردوغان محادثات هاتفية أمس الأول الأحد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وذكرت الأناضول في حينه أن أردوغان أكد لزيلينسكي استعداد تركيا لتقديم الدعم اللازم لعملية المفاوضات الأوكرانية الروسية والنظر بإيجابية لمسألة الضمانة.

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أردوغان بوتين أوكرانيا

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