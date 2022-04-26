بريطانيا: سقوط مدينة كريمينا بشرق أوكرانيا..وروسيا تخطط لمحاصرة المزيد من المواقع

لندن- (د ب أ):

أفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تحاول على الأرجح محاصرة مواقع أوكرانية شديدة التحصين في شرق البلاد.

ولفت التقييم، الذي نشرته الوزارة على صفحتها على موقع تويتر، إلى أن التقارير تفيد بسقوط مدينة كريمينا بشرق أوكرانيا. كما تشير التقارير إلى اندلاع قتال عنيف جنوب مدينة إيزيوم، بينما تحاول القوات الروسية التقدم نحو مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك من الشمال والشرق.

وكان الانفصاليون في شرق أوكرانيا أعلنوا قبل نحو أسبوع السيطرة على مدينة كريمينا.

وأضاف التقييم أن القوات الأوكرانية تواصل تجهيز دفاعاتها في زابوريجيا استعدادا لهجوم روسي محتمل من الجنوب.