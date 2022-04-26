"تويتر" ستبحث مسألة عودة حساب ترامب مع إيلون ماسك

وكالات

‏قررت إدارة شركة "تويتر" بحث مسألة إعادة حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من عدمها، مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد استحواذه على الشركة، حسبما ذكرت "العربية".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت أن ترامب لا ينوي العودة إلى منصة تويتر بعد استحواذ ماسك عليها في صفقة قدرت بنحو 44 مليار دولار، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق سيستخدم منصته الجديدة التي بدأ في تدشينها بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.

وكانت شركة "تويتر" حظرت حساب دونالد ترامب بعد تغريدات نشرها أثناء الانتخابات الأمريكية، وصفتها المنصة بأنها مضللة وتحث على العنف.

وعلق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على صفقة استحواذه على شركة "تويتر" التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق اليوم، قائلاً، إن "تويتر" ستكون منصة لتعزيز الثقة وستتصدى لأي تضليل، مضيفًا: "سنعمل على جعل تويتر أفضل مما سبق عبر تقديم منتجات جديدة وتقنيات حديثة".

وأعلنت شركة تويتر الاثنين أنها توصلت إلى اتفاق نهائي بشأن عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للاستحواذ عليها، مقابل حوالي 44 مليار دولار.

وبمجرد اتمام الصفقة، ستصبح تويتر شركة خاصة غير مدرجة في البورصة، بحسب البيان الصادر عنها.

وقال بريت تايلور رئيس مجلس الإدارة المستقل لشركة تويتر إن مجلس الإدارة "أجرى تقييما عقلانيا شاملا لعرض إيلون، مع التركيز على القيمة واليقين والتمويل".

كان إيلون ماسك مالك ومؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا قد قدم عرضا غير ملزم للاستحواذ على كامل أسهم تويتر، التي لم يمتلكها حتى الآن. ومن المتوقع اتمام الصفقة، التي وافق عليها مجلس إدارة تويتر بالإجماع، خلال العام الحالي، بعد الحصول على موافقة المساهمين.