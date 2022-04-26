أول مهمة خاصة.. سياح الفضاء يعودون من محطة الفضاء الدولية

واشنطن - (د ب أ)

عاد أربعة سياح فضاء إلى الأرض بعد أول مهمة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية. وهبطت كبسولتهم في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا اليوم الاثنين.

وأوضحت شركة الفضاء الخاصة "أكسيوم سبيس" أن الرحلة إلى الأرض كانت قد تأجلت عدة مرات بسبب الطقس.

وكان من المفترض أن تبقى المجموعة على متن المحطة لمدة ثمانية أيام فقط، ولكن انتهى بها الأمر إلى قضاء أسبوعين بعيدا عن الأرض.

ولم يكن رواد الفضاء قادرين فقط على الاستمتاع بانعدام الوزن والمناظر الفريدة للكوكب، بل أجروا أيضا أكثر من 25 تجربة علمية.

ويتألف الفريق من رائد الفضاء الأمريكي الإسباني مايكل لوبيز أليجريا ورجل الأعمال الأمريكي لاري كونور ورجل الأعمال والطيار الإسرائيلي إيتان ستيبي والمستثمر الكندي مارك باثي.

وانطلقت بعثة "إيه إكس-1" من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في كبسولة الفضاء "كرو دراجون" في 8 أبريل الجاري.

وتعتبر المهمة جهدا مشتركا بين كل من شركة أكسيوم ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وشركة تسلا المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، دفع كل واحد من الركاب نحو 55 مليون دولار مقابل الرحلة. بيد أن القائد لوبيز أليجريا شدد مسبقا على أنهم لا يرون أنفسهم سائحين فضاء.