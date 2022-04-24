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ارتفاع عدد قتلى انفجار مصفاة نفط في نيجيريا إلى 110 أشخاص

10:17 م الأحد 24 أبريل 2022
ارتفاع عدد قتلى انفجار مصفاة نفط في نيجيريا إلى 110 أشخاص

انفجار

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أبوجا - (أ ش أ):

أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الناجمين عن انفجار في مصفاة للنفط مخالفة للقانون تقع بين ولايتي "ريفرز" و"إيمو" الغنيتين بالنفط جنوبي البلاد، إلى 110 أشخاص.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية أن عدد القتلى قد ازداد بسبب وفاة بعض المصابين في وقت لاحق إثر جروحهم الخطرة.

كانت أجهزة الطوارئ في نيجيريا قد أعلنت في وقت سابق مقتل 80 شخص على الأقل إثر انفجار في مصفاة النفط.

يُذكر أن تصفية الخام بشكل مخالف للقانون تعد ممارسة شائعة في جنوب نيجيريا الغني بالنفط، حيث يخرب لصوص أنابيب النفط لسرقة الخام الذي يقومون بتصفيته وبيعه في السوق السوداء.

هذا المحتوى من

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