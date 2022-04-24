نسبة المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة الفرنسية تبلغ 63% حتى الخامسة

وكالات:

بلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية عند الخامسة مساء 63,23 بالمئة أي أقل بنقطتين عن 2017 حسب ما أعلنته وزارة الداخلية، وذلك بحسب ما ذكره موقع "فرانس 24".

ويتنافس في هذه الانتخابات الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون (44 عاما) وزعيمة "التجمع الوطني" مارين لوبان (53 عاما). ويحمل هذا الاقتراع الذي يشارك فيه 48,7 مليون فرنسي، أهمية تاريخية، إذ إن ماكرون قد يصبح أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك في 2002 فيما ستصبح لوبان أول امرأة وزعيمة لليمين المتطرف تتولى الرئاسة إذا فازت في الانتخابات.

يواصل الناخبون الفرنسيون منذ الساعة الثامنة صباحا بتوقيت باريس، الإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته والمرشح عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" إيمانويل ماكرون، وزعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان.

وبلغت نسبة المشاركة عند منتصف النهار 26,41% حتى منتصف النهار، أقل بنقطتين عن 2017 حسب ما أعلنته وزارة الداخلية. كذلك، يمثل هذا الرقم انخفاضا مقارنة بالدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعامَي 2012 (30,66 %) و2007 (34,11 %) وهو قريب من النسبة التي سجّلت عام 2002 (26,19 %) عندما تواجه المرشح اليميني المتطرف جان-ماري لوبان وجاك شيراك (يمين). من ناحية أخرى، ارتفعت نسبة المشاركة بشكل طفيف مقارنة بالدورة الأولى قبل أسبوعين (25,48 %).