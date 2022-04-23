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أعمال عنف في محيط مسيرة لحرق نسخ من القرآن في النرويج

07:10 م السبت 23 أبريل 2022
أعمال عنف في محيط مسيرة لحرق نسخ من القرآن في النرويج

النرويج

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برلين - (د ب أ)

وقعت أعمال شغب في محيط مسيرة معادية للإسلام في جنوب النرويج.

وذكرت محطة "إن آر كيه" نقلا عن الشرطة النرويجية أن عدة مئات تجمعوا بعد ظهر اليوم السبت في مدينة سانديفيورد.

كان اتحاد "أوقفوا أسلمة النرويج" دعا إلى تنظيم التجمع لحرق المصحف فيما شارك العديد من الأشخاص في مظاهرة مضادة.

وقال مصور تابع لمحطة "إن آر كيه" إن الجو كان متأججا للغاية، مشيرا إلى أنه تم إلقاء أحذية وحجارة وبيض عبر الحواجز فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع مع المتظاهرين.

وكانت أعمال شغب عنيفة وقعت في عطلة عيد الفصح في العديد من المدن السويدية بعد حرق المصحف في مسيرات ليمينيين متطرفين.

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