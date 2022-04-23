الهند تسجل 2527 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

نيودلهي- (د ب أ):

سجلت الهند 2527 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما ذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت لترتفع حصيلة الإصابات إلى 43 مليونا و54 ألفا و952 إصابة بالفيروس.

وسجلت وزارة الصحة 33 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 522 ألفا و149 حالة وفاة.

وتم تسجيل زيادة بلغت 838 حالة إصابة نشطة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع إجمالي عدد حالات التعافي إلى 42 مليونا و 517 ألفا و724 حالة.