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زيلينسكي يحث الأوكرانيين على مواصلة المقاومة ضد الهجوم الروسي

01:35 ص السبت 23 أبريل 2022
زيلينسكي يحث الأوكرانيين على مواصلة المقاومة ضد الهجوم الروسي

فولوديمير زيلينسكي

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كييف- (د ب أ):

حث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الأوكرانيين على مواصلة المقاومة ضد الهجوم الروسي على بلادهم.

وقال زيلينسكي في رسالة الفيديو اليومية له في وقت متأخر من مساء الجمعة "يجب على الجميع أن يدافعوا عن أنفسهم ضد الاحتلال في كل فرصة".

وأضاف الرئيس "يجب ألا يتعاون المواطنون مع الروس.. أولئك الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها وحدات روسية يجب أن يتسببوا في أكبر قدر من المشكلات لهم".

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