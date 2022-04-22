مصر تدين التفجيرات الإرهابية في أفغانستان

القاهرة- (د ب أ):

أعربت مصر اليوم الخميس، عن بالغ إدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة ومركزا تعليميا بالعاصمة الأفغانية كابول مؤخرًا، فضلاً عن مسجد بمدينة مزار شريف وآخر بمدينة قندوز اليوم، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء، حسبما ذكر مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وتقدمت مصر بخالص التعازي إلى أفغانستان، وأُسر ضحايا تلك العمليات الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

وأكدت مصر مجددا على أهمية تضافر كافة الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.