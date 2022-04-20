لبنان: اليونيسيف تعلن عن وفيات قياسية للحوامل في ظل تأزم الوضع الاقتصادي

بيروت- (بي بي سي):

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بأن عدد النساء اللاتي يقضين نحبهن بسبب مضاعفات الحمل في لبنان تضاعف ثلاث مرات، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد.

ووفقا لما كشفته المنظمة، فإن هناك انعكاسات سلبية لأزمات لبنان وانزلاقه اقتصاديا على الأطفال الموجودين على أرضه لاسيما أطفال اللاجئين السوريين -مليون ونصف مليون سوري، فروا إليه من وجه الحرب في بلدهم.

وتقول المنظمة الأممية إن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم في الأربعة أسابيع الأولى بعد الولادة قد ارتفع بشكل كبير بين اللاجئين السوريين في لبنان.

وأوضح ممثل "اليونيسف" في لبنان إن العديد من الأسر غير قادرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية والحصول عليها لأطفالها.

يذكر أن البنك الدولي وصف أزمة لبنان الاقتصادية بانها من أسوأ الانهيارات المالية التي شهدها العالم منذ ما يقرب من 200 عام.