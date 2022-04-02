Masrawy logo white

إعلان

زيلينسكي يعلن إنقاذ أكثر من 3 آلاف شخص من مدينة ماريوبول

07:49 ص السبت 02 أبريل 2022
زيلينسكي يعلن إنقاذ أكثر من 3 آلاف شخص من مدينة ماريوبول

فولوديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنقاذ أكثر من 3 آلاف شخص من مدينة ماريوبول الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا وتحاصرها القوات الروسية.

وقال زيلينسكي- في فيديو أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت: "عملت الممرات الإنسانية في ثلاث مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا، تمكنا من إنقاذ 6 آلاف و266 شخصا، بينهم 3071 من ماريوبول".

وذكرت تقارير إخبارية، مساء الجمعة، دخول قافلة حافلات تقل نازحين بينهم سكان من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها قوات حكومة كييف.

من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي كان مقررا أن تشارك في عملية الإجلاء، الجمعة، أن فريقها الذي أرسل إلى ماريوبول اضطر إلى أن يعود أدراجه، قائلة إن إجلاء المدنيين من المدينة الساحلية المحاصرة كان "مستحيلا".

هذا المحتوى من

Asha

شنطة التراويح.. أفضل هدية في رمضان

اشتري الآن
زيلينسكي ماريوبول الرئيس الأوكراني روسيا
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا